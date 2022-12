Autofahrer verweigert nach Unfall Behandlung und läuft dann davon - Polizei fasst ihn

In Hall in Tirol ist ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Doch eine medizinische Behandlung verweigerte er und lief davon. Schnell war klar, warum.

15.12.2022 | Stand: 21:04 Uhr

Ein Autofahrer hat sich nach einem selbst verursachten Unfall in Hall nicht von den Rettern behandeln lassen wollen und ist davon gelaufen. Schnell war klar, warum: Ein Alkoholtest belegte, dass der Mann laut Polizei stark betrunken war.

Der 42-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Die medizinische Versorgung durch die Rettungskräfte verweigerte er und lief davon. Die Polizei fand ihn wenig später in der Nähe. Als er sie sah, ergriff er erneut die Flucht, doch die Beamten konnten ihn stoppen. Die Retter brachten den verletzten Mann in das Krankenhaus nach Hall. Ein Atemalkoholtest ergab eine starke Alkoholisierung. Das Fahrzeug wurde laut Polizei erheblich beschädigt.

