Nach dem schweren Unwetter im Stubaital gilt ein Mann nach wie vor als vermisst

Nach dem Unwetter im Stubaital in Tirol suchen Einsatzkräfte in Österreich nach wie vor nach dem Vermissten in Fulpmes.

24.07.2022 | Stand: 08:44 Uhr

Nach einem schweren Unwetter im Stubaital (Tirol) in Österreich sind mehrere Muren abgegangen. Ein 60-jähriger Pfarrer gilt nach wie vor als vermisst, berichtet die Polizei. Bei der Suchaktion am Samstag fanden die Einsatzkräfte der der Wasserrettung Innsbruck in Fulpmes im Bereich des Ruetzbachufers private Gegenstände des Mannes wie eine Bibel, Dokumente oder seine Visitenkarte.

Die Suche wurde am Samstag zwischenzeitlich eingestellt, soll nach Beruhigung des Wassers aber wieder fortgesetzt werden.

Unwetter im Stubaital in Tirol: Gemeindestraße in Fulpmes wieder befahrbahr

Die Gemeindestraße im Bereich Industriezone war bereits am Samstag wieder beidseitig befahrbar. Die B183 ist nach wie vor einseitig befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr. Die Polizei erwartet dadurch keine nennenswerten Verzögerungen.

Auto in Mieders in Tirol von Murenabgang im Stubaital mitgerissen

Außerdem wurde am Samstag um 15 Uhr bekannt, dass auch in Mieders am Freitag gegen 21.30 Uhr ein Auto von den Geröllmassen des Mühltalbaches erfasst wurde. Der Fahrer konnte das Auto nach eigenen Angaben rechtzeitig verlassen. Sein Auto wurde in den Ruetzbach mitgerissen. Ein Wrackteil des vollig zerstörten Fahrzeugs ragt noch im Bereich der Kirchbrücke aus dem Wasser.

Einsatzkräfte sind trotz der widrigen und gefährlichen Verhältnissen nicht zu Schaden gekommen.

Lesen Sie auch