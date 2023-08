Bergsteiger verläuft sich bei Gewitter in Gebirgskar

Völlig durchnässt und unterkühlt musste ein deutscher Bergsteiger aus dem im Hochgrubach Kar bei Ellmau gerettet werden. Ein Gewitter hatte in überrascht.

30.07.2023 | Stand: 07:54 Uhr

Der Deutsche war laut Polizei am Samstag um 11 Uhr von der Wochenbrunneralm in Ellmau zu einer Tour über die Gruttenhütte zum Klettersteig Ellmauer Halt gestartet. Eine Gewitterfront überraschte den 61-Jährigen gegen 21.30 Uhr. Da bereits die Dunkelheit eingesetzt hatte und er stark durchnässt war, rief der Mann eine Bekannte in München an. Er hatte sich zudem im Bereich Hochgrubach Kar verlaufen.

Hochgrubach Kar: Handypeilung führt Retter zu 61-jährigen Bergsteiger

Über mehrere Umwege wurde schließlich die Leitstelle Tirol verständigt - diese alarmierte die Bergrettung Scheffau. Nach einer Handypeilung erreichte die Bergrettung gegen 23.40 Uhr den stark unterkühlten Mann im Bereich Hochgrubach Kar. Er wurde mit einer Trage und Seilsicherung zur Gruttenhütte transportiert und anschließend in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

