Namloser Tal: Quadfahrer stürzt 20 Meter in die Tiefe

Die kurvenreiche Straße durch das Namloser Tal in Tirol ist bei Bikern und Quadfahrern beliebt. Ein 36-Jähriger baute dort nahe Stanzach einen heftigen Unfall.

08.07.2023 | Stand: 18:18 Uhr

Nach Angaben der Polizei war der Österreicher am Samstag als zweiter einer Dreier-Motorradgruppe auf der Straße L21 von Namlos in Richtung Stanzach unterwegs. Gegen 12.15 Uhr verlor der 36-Jährige in diesem Bereich aus bisher unbekannter Ursache und ohne Fremdverschulden die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Quad-Unfall zwischen Namlos und Stanzach: Fahrer kommt ins die Klinik nach Reutte

Das Quad geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte anschließend rund 20 Meter talwärts in bewaldetes abschüssiges Gelände. Dabei wurde der Quadfahrer verletzt und nach der Bergung von den Rettungskräften ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Informationen. Das Quad des Österreichers wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Die Strecke durch das Namloser Tal führt von Bichlbach an der Fernpass-Straße nach Stanzach im Lechtal. Die Route zählt zu den schönsten Strecken Tirols und weist stellenweise Steigungen von 18 Prozent auf. Auf der Straße kommt es in der Motorrad-Saison immer wieder zu Unfällen. Zudem kontrolliert dort die Polizei häufig die Biker, denn vom 15. April bis 31. Oktober dürfen Motorräder, die über 95 Dezibel laut sind, die Gebirgsstraße nicht befahren.

