Darum feiern die Österreicher am Mittwoch den Nationalfeiertag

Etwas neidisch blicken die Deutschen am 26. Oktober 2022 auf die österreichischen Nachbarn: Denn die feiern ihren Nationalfeiertag und haben frei.

21.10.2022 | Stand: 22:08 Uhr

Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, blicken wir Deutsche neidisch auf unsere Nachbarn: Denn während für unsereins der Mittwoch ein normaler Arbeitstag ist, können die Österreicher an dem Tag ausschlafen. In der Alpenrepublik ist der 26. Oktober Nationalfeiertag. Und das seit 1965.

Am österreichischen Nationalfeiertag wird an ein historisches Ereignis erinnert, das die Menschen in den 50er-Jahren bewegte.

Warum begeht Österreich am 26. Oktober den Nationalfeiertag?

Am 26. Oktober 1955 verließen die letzten Besatzungsmächte das Land und die beschlossene österreichische Neutralität trat in Kraft. Zwar wurde die Neutralität Österreichs durch den EU-Beitritt am 1. Januar 1995 und durch weitere seither beschlossene neue Verfassungsbestimmungen de facto eingeengt. Doch der Nationalfeiertag blieb bestehen.

Müssen die Österreicher am Nationalfeiertag arbeiten?

Nein, an diesem Tag wird nicht gearbeitet; die Geschäfte sind geschlossen. Ähnlich wie bei uns am Tag der Deutschen Einheit (einen Überblick über die Feiertage 2022 in Bayern gibt es hier).

Einkaufsbummel in Deutschland war im Vorjahr verboten

Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 können die Österreicher am Nationalfeiertag auch nach Deutschland zum Einkaufsbummel fahren. Vor zwei Jahren war das wegen der Corona-Pandemie nämlich nicht erlaubt: Damals hatte hat die Bundesregierung fast ganz Österreich zum Risikogebiet erklärt und vor vor nicht notwendigen, touristischen Reisen wurde gewarnt.

Bayern vs. Österreich: Anzahl der Feiertage

Was die Anzahl der Feiertage betrifft, so liegen wir mit den Nachbarn gleich auf: Sowohl in Bayern als auch in Österreich gibt es 13 gesetzliche Feiertage.

Bayern:

01.01.2022 - Neujahr

06.01.2022 - Heilige Drei Könige

15.04.2022 - Karfreitag

18.04.2022 - Ostermontag

01.05.2022 - Tag der Arbeit

26.05.2022 - Christi Himmelfahrt

06.06.2022 - Pfingstmontag

16.06.2022 - Fronleichnam

15.08.2022 - Mariä Himmelfahrt (nicht in allen Gemeinden)

03.10.2022 - Tag der deutschen Einheit

01.11.2022 - Allerheiligen

25.12.2022 - 1. Weihnachtsfeiertag

26.12.2022 - 2. Weihnachtsfeiertag

Österreich

Neujahr: Samstag, 1. Jänner 2022

Heilige Drei Könige: Donnerstag, 6. Jänner 2022

Ostermontag: Montag, 18. April 2022

Staatsfeiertag: Samstag, 1. Mai 2022

Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 26. Mai 2022

Pfingstmontag: Montag, 6. Juni 2022

Fronleichnam: Donnerstag, 16. Juni 2022

Mariä Himmelfahrt: Montag, 15. August 2022

Nationalfeiertag: Mittwoch, 26. Oktober 2022

Allerheiligen: Dienstag, 1. November 2022

Mariä Empfängnis: Donnerstag, 8. Dezember 2022

Christtag: Sonntag, 25. Dezember 2022

Stefanitag: Montag, 26. Dezember 2022

