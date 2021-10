Von Käse, Tempolimit bis zum Handwerk: Das schätzen wir an unseren Nachbarn

Heute ist Nationalfeiertag in Österreich. Grund genug, einmal aufzulisten, was wir an unseren österreichischen Nachbarn schätzen - und was uns nicht so gefällt.

26.10.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Viele Deutsche und Österreicher verbindet eine innige Hassliebe. Man denke nur an die vielen Sport-Duelle von Fußball bis Skirennen. Oder an liebevolle Artikel von österreichischen Autoren à la "Was uns Österreicher an euch Deutschen am meisten nervt" oder "Warum Österreicher Deutsche hassen" . Sei's drum.

Heute ist Nationalfeiertag in Österreich und das nehmen wir zum Anlass, um einmal aufzulisten, was wir an unseren Nachbarn in der Grenzregion schätzen und was uns nicht so gut gefällt.

Was wir an den Nachbarn in Österreich schätzen:

Die Gastlichkeit : freundlicher Service in Hotellerie und Gastronomie und ein anspruchsvolles, vielseitiges kulinarisches Angebot mit einem Schwerpunkt auf regional erzeugten Lebensmitteln.

: Aus diesem Grund haben in Vorarlberg

Was wir in Österreich nicht so mögen:

Knappe Zeitangaben auf Wanderschildern: Sind die Österreicher schneller zu Fuß als die deutschen Nachbarn? Diese Frage wird sich wohl schon so mancher Wanderer gestellt haben. Denn während die Wegbeschilderung in Deutschland oftmals viel zu üppige Zeitangaben für die Routen ausweist, müssen Bergsteiger in Österreich offenbar zügigeren Schrittes gehen. Denn die Zeit, die auf den Schildern für viele der Touren im Tannheimer oder Kleinwalsertal angegeben ist, ist ziemlich sportlich – zumindest für Gelegenheitswanderer und den durchschnittlich trainierten Urlauber. So manchen könnte das eine Tour zeitlich falsch einschätzen lassen. Daher wichtig: Die Wanderung vorab im Internet suchen und nachlesen, wie viel Zeit man als Durchschnittswanderer wirklich einplanen sollte (die Pausen nicht vergessen).

Sind die Österreicher schneller zu Fuß als die deutschen Nachbarn? Diese Frage wird sich wohl schon so mancher Wanderer gestellt haben. Denn während die Wegbeschilderung in Deutschland oftmals viel zu üppige Zeitangaben für die Routen ausweist, müssen Bergsteiger in Österreich offenbar zügigeren Schrittes gehen. Denn die Zeit, die auf den Schildern für viele der Touren im Tannheimer oder Kleinwalsertal angegeben ist, ist ziemlich sportlich – zumindest für Gelegenheitswanderer und den durchschnittlich trainierten Urlauber. So manchen könnte das eine Tour zeitlich falsch einschätzen lassen. Daher wichtig: Die Wanderung vorab im Internet suchen und nachlesen, wie viel Zeit man als Durchschnittswanderer wirklich einplanen sollte (die Pausen nicht vergessen). „Sonderfälle“ in der Politik : Dass ein 31-Jähriger vielleicht noch nicht die Werte verinnerlicht hat, die es als Kanzler eines stolzen Landes braucht, zeigt sich im Fall von Sebastian Kurz. Auffällig ist, dass Österreich eine leichte Affinität zu politischen „Sonderfällen“ hat - oft am blauen, rechten Rand: Haider, Westenthaler, Strache. Dabei sollten unsere Nachbarn als Maßstab nur den Satz des US-Autors Hunter S. Thompson anlegen, der im Wahlkampf von Richard Nixon fragte: „Würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen?“

: Dass ein 31-Jähriger vielleicht noch nicht die Werte verinnerlicht hat, die es als Kanzler eines stolzen Landes braucht, zeigt sich im Fall von Sebastian Kurz. Auffällig ist, dass Österreich eine leichte Affinität zu politischen „Sonderfällen“ hat - oft am blauen, rechten Rand: Haider, Westenthaler, Strache. Dabei sollten unsere Nachbarn als Maßstab nur den Satz des US-Autors Hunter S. Thompson anlegen, der im Wahlkampf von Richard Nixon fragte: „Würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen?“ „Die Deitschn“: Wenn ich die paar Kilometer ins Tirol fahre, dann werde ich in Diskussionen gerne mal in Sippenhaft genommen. Dabei haben wir Allgäuer mit den österreichischen Nachbarn mehr gemeinsam, als mit den „Deitschn" aus Hamburg oder Castrop-Rauxel. Und sollten letztere den im Ausland so gefürchteten Besserwisser geben, dann schämt sich der Allgäuer und spielt dann ganz klar im Team Österreich.

Von Lena Lingg, Ingrid Grohe, Jessica Berger, Mark Bihler, Felix Futschik und Martin Schmid

