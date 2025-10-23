Österreich feiert am Sonntag den Nationalfeiertag – Doch warum eigentlich?

In Österreich ist am 26. Oktober 2025 Nationalfeiertag. Und das seit 1965. Doch warum feiert Österreich am 26. Oktober Nationalfeiertag? Und was geschah am 26. Oktober?

Das feiert Österreich am Nationalfeiertag

Am 26. Oktober 1955 verließen die letzten Besatzungsmächte das Land und die beschlossene österreichische Neutralität trat in Kraft. Österreich war somit frei. Der Tag wurde zunächst als „Tag der Fahne“ begangen und mit Bundesgesetz vom 25. Oktober 1965 zum Nationalfeiertag erklärt. Zwar wurde die Neutralität Österreichs durch den EU-Beitritt am 1. Januar 1995 und durch weitere seither beschlossene neue Verfassungsbestimmungen de facto eingeengt. Doch der Nationalfeiertag blieb bestehen.

Ebenfalls interessant: Brenner-Alternative: Diese Routen können Urlauber statt der Brennerautobahn nutzen

Müssen die Österreicher am Nationalfeiertag arbeiten?

Nein, an diesem Tag wird nicht gearbeitet. Ähnlich wie in Deutschland am Tag der Deutschen Einheit.

Haben Geschäfte in Österreich am Nationalfeiertag geöffnet?

Der 26. Oktober ist ein gesetzlicher Feiertag und somit bleiben auch an diesem Tag Geschäfte grundsätzlich geschlossen. Auch, da an diesem Tag an den Zweiten Weltkrieg und die politischen Ereignisse in der Nachkriegszeit erinnert wird. 2025 fällt der Nationalfeiertag zudem auf einen Sonntag. Dadurch haben so gut wie alle Geschäfte sowieso zu.

Alle Feiertage in Österreich 2025 in der Übersicht

Neujahr am 01. Januar 2025 fällt auf einen Mittwoch.

Heilige Drei Könige am 06. Januar 2025 fällt auf einen Montag.

Karfreitag ist am 29. März 2025.

Ostermontag ist am 21. April 2025.

Staatsfeiertag in Österreich am 1. Mai 2025 fällt auf einen Donnerstag.

Christi Himmelfahrt am 29. Mai 2025 fällt auf einen Donnerstag .

Pfingstmontag ist am 09. Juni 2025.

Fronleichnam am 19. Juni 2025 fällt auf einen Donnerstag.

Mariä Himmelfahrt am 15. August 2025 fällt auf einen Freitag.

Nationalfeiertag ist am 26. Oktober 2025, an einem Sonntag.

Allerheiligen am 1. November 2025 datiert auf Samstag.

Mariä Empfängnis am 08. Dezember 2025 ist an einem Montag.

Heiliger Abend am 24. Dezember 2025 wird am Mittwoch begangen.

Weihnachten (erster Weihnachtsfeiertag) am 25. Dezember 2025 datiert auf Donnerstag.

Stefanitag (zweiter Weihnachtsfeiertag) am 26. Dezember 2025 ist am Freitag.

Silvester am 31. Dezember 2025 entfällt auf einen Mittwoch.