Nach Italien und wieder zurück: Polizei versucht verzweifelt, Autodiebin zu stoppen

In Tirol ist eine Frau mit einem gestohlenen Wagen vor der Polizei geflüchtet. Sie schaffte es damit sogar über die Grenze nach Italien.

25.08.2022 | Stand: 20:51 Uhr

Eine in der Schweiz wohnhafte Deutsche hat in Triol ein Auto geklaut und ist damit über die Grenze bis nach Italien gefahren. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, hat die 36-Jährige am Mittwoch in Imsterberg ein Auto gestohlen. Damit soll sie Richtung Nassereith und Samnaun gefahren sein, wo sie den Wagen tankte, aber den Sprit nicht bezahlte.

Auto in Tirol gestohlen: Diebin flüchtet über die Grenze nach Italien

Nach der Erstattung der Anzeige leitete die Polizei eine Fahndung ein. Daraufhin ging am Donnerstag gegen 5.15 Uhr eine Meldung ein, dass das Fahrzeug soeben die Grenze Martina in die Schweiz passiert habe. Die Frau fuhr von dort aus weiter nach Italien. In Mals überfuhr sie eine rote Ampel und konnte dann nach mehreren Versuchen von den italienischen Carabinieri gestoppt werden.

Die Frau öffnete aber weder Fenster noch Türen des Wagens und flüchtete weiter. Auf ihrer Flucht beging sie laut Polizei mehrere Verwaltungsübertretungen und gefährdete mehrere Menschen. Auch der italienische Beamte, der sie anhalten wollte, wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, weil er sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen musste.

Die 36-Jährige fuhr weiter in Richtung Österreich, wo ein österreichischer Polizist einen künstlichen Stau erzeugte und so die Flüchtende zum Anhalten zwang. Als der Beamte gerade die Autotür öffnen wollte, flüchtete die Frau erneut. Der Polizist wurde leicht verletzt.

Nach langer Verfolgungsjagd: Autodiebin in Tirol gestellt

Im Bereich Nauders stellten die Beamten einen Streifenwagen ab und legten einen sogenannten "Stopstick" aus. Doch auch dieses Hindernis überwand die Fahrerin und flüchtete in Richtung Landeck.

Zwischenzeitlich stellte die Polizei aus Nauders einen Sattelzug quer über die Fahrbahn, um die Frau zu stoppen. Doch auch der Sattelzug schien kein Hindernis für die Frau darzustellen. Sie fuhr knapp an der Front des Fahrzeugs vorbei, über eine Böschung und wieder zurück auf die Straße. Dort krachte sie allerdings frontal in ein ebenfalls quer stehendes Rettungsfahrzeug.

Die drei Insassen des Rettungsfahrzeugs blieben bei dem Unfall unverletzt. Die 36-Jährige stieg schließlich aus ihrem Wagen und konnte festgenommen werden. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes musste die Deutsche in ein Krankenhaus gebracht werden.

