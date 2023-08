Abstecher in Waldgelände wird Senior in Tirol zum Verhängnis

Bei Nauders in Tirol hält ein 83-Jähriger an und geht zum Fußsteig eines Waldgeländes. Dabei stürzt er ab und muss längere Zeit verletzt auf Hilfe warten.

In einem Waldgelände in Nauders ( Tirol) ist am Dienstag ein 83-Jähriger aus der Schweiz abgestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Er musste längere Zeit verletzt in dem Gelände ausharren, bis Hilfe kam. Seine Familie hatte sich Sorgen gemacht, weil er nicht wie gewöhnlich nach Hause kam und nicht telefonisch erreichbar war. Sie fuhren von der Schweiz nach Österreich, um den Mann zu suchen.

Nauders in Tirol: Senior stürzt in Waldgelände ab

Der 83-Jährige hielt gegen 15 Uhr auf der Martinsbruckerstraße B185 bei Nauders in einer mit seinem Auto an und ging zu Fuß zu einem Fußsteig im Waldgelände. Dabei verlor er wahrscheinlich das Gleichgewicht und stürzte einen etwa 30 Grad steilen Abhang hinunter. Dabei überschlug er sich mehrmals. Der Schweizer blieb dann zwischen den Bäumen liegen.

Sein Enkel, der sich mit anderen Familienangehörigen auf die Suche nach dem Senior gemacht hatte, hörte seine Hilferufe etwa 20 Meter unterhalb des Stegs. Der Mann stieg sofort zu seinem Großvater ab, leistete Erste Hilfe und rief den Notruf. Ein Rettungshubschrauber barg den Schwerverletzten und flog ihn in ein Krankenhaus.

