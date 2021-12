Skihütte steht in Flammen - Feuerwehr rückt mit Motorschlitten und Seilbahn an

Bei einem Brand auf einer Tiroler Skihütte in Nauders sind Feuerwehrleute mit Gondellift und Motorschlitten angerückt.

16.12.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Ungewohnte Rettungsfahrt der Feuerwehr in Tirol: Bei einem Brand auf einer Tiroler Skihütte sind Feuerwehrleute mit Gondellift und Motorschlitten zu Hilfe geeilt. Der Einsatzort bei der Bergstation einer Seilbahn in Nauders sei im Winter nur so erreichbar, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Das Feuer brach am Mittwochabend in einer Blockhütte aus, die als Lager genutzt wird. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Pistenarbeiter die Flammen mit Feuerlöschern eindämmen. Danach setzte die Feuerwehr Wasser aus der Beschneiungsanlage ein. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Am einstöckigen Blockhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.

Lesen Sie auch:

Omikron: Vier Fälle in Vorarlberg bestätigt - Weitere Proben stehen aus