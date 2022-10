Arbeiter finden 12 Kilo schwere Python auf Müllumladestelle

Spektakulärer Fund auf der Müllumladestelle in Nenzing (Vorarlberg). Mitarbeiter staunten nicht schlecht, also sie dort eine riesige Schlange entdeckten.

12.10.2022 | Stand: 21:32 Uhr

Die Mitarbeiter waren am Mittwoch gegen 11.45 Uhr damit beschäftigt, den Restmüll mit einem Radlader zusammen zu schieben. Dabei öffnete sich eine Styroporbox, darin lag ein Bettbezug. Da sich der Stoff leicht bewegte, öffneten die Mitarbeiter den Bettbezug.

Nenzing in Vorarlberg: 12 Kilo schwere Python wurde wohl ausgesetzt

Dabei kam eine lebende 1,6 Meter lange lange und etwa 12 Kilo schwere Schlange zum Vorschein. die verständigte Tierärztin klassifizierte die Schlange als Netzpython. Die Schlange dürfte Anfang der Woche mitsamt der Styroporbox auf dem Müllumladeplatz in Nenzing ausgesetzt worden sein.

Das Tier wurde in den Tierpark am Ardetzenberg in Feldkirch verbracht. Bis dato konnte der Besitzer des Tieres nicht ausgemittelt werden. Die Polizeiinspektion Nenzing bittet um Hinweise.

