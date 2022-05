Kind rutscht vom Ufer der Meng ins Wasser - und stirbt trotz Reanimation

Tragischer Unfall im Vorarlberger Nenzing: Ein 4-jähiges Kind spielte im Wasser und wird dann mitgerissen. Ärzte kampften vergeblich um sein Leben.

22.05.2022 | Stand: 21:02 Uhr

Das Kind verunglückte am Sonntagnachmittagachmittag gegen 15.30 Uhr. Es hielt sich mit Verwandten am Ufer der Meng auf, und spielte laut Polizei im Wasser. Plötzlich fiel das Kind aus unbekannter Ursache ins Wasser und wurde von der Strömung mitgerissen.

Sofort wurde versucht, das Kind zu retten, was aber nicht gelang. Alarmierte Rettungskräfte konnten das Kind dann rund 1,7 Kilometer weiter flussabwärts aus der Meng retten. Sie begannen sogleich mit der Reanimation, bis der Rettungshubschrauber eintraf und das Kind ins Landeskrankenhaus Feldkirch brachte. Dort starb das Kind ein paar Stunden später.

