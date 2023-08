Herrenloser Rucksack am Klettersteig "Spusagang" löst Suchaktion in Vorarlberg aus

Ein ramponierter Rucksack am Klettersteig "Spusagang" im Nenzinger Himmel in Vorarlberg hat eine größere Suchaktion ausgelöst. Die Ermittlungen laufen.

02.08.2023 | Stand: 21:16 Uhr

Am Mittwoch hat ein Zeuge gegen 12 Uhr einen herrenlosen Rucksack am Wander- und Klettersteig "Spusagang" im Nenzinger Himmel in Vorarlberg gefunden. Weil der Rucksack so ramponiert war, hatte es laut Polizei den Anschein, dass dieser über den darüber liegen den Fels hinuntergefallen sein könnte. Weil die Beamten einen Alpinunfall oder einen Absturz nicht ausschließen konnten, flogen sie den Bereich mit einem Polizeihubschrauber ab.

Sie konnten allerdings keinen verunglückten Alpinisten finden. In dem Rucksack befand sich ein Reisepass, der als verloren gemeldet war. Weitere Ermittlungen dazu laufen.

