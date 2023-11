Rutsche am Donauturm in Wien geht in Betrieb

Die angeblich höchste Rutsche Europas ist seit Mittwoch in Betrieb - auf dem Wiener Donauturm in 165 Metern Höhe. Und sie ist halbdurchsichtig.

15.11.2023 | Stand: 19:45 Uhr

Der deutsche Objektkünstler Carsten Höller hat auf dem Wiener Donauturm in 165 Metern Höhe eine Außenrutsche gestaltet. Am Mittwoch ging die Anlage in Betrieb. Die halbdurchsichtige, 40 Meter lange Anlage ist laut den Betreibern des Aussichtsturms die höchste Rutsche Europas. Adrenalinfreudige Besucherinnen und Besucher schrauben sich bei einer Fahrt durch die Röhre in etwa acht Sekunden 15 Höhenmeter in die Tiefe.

Welche Rutschen hat Carsten Höller noch installiert?

Höller hat schon an verschiedensten Orten Rutschen installiert, etwa den Vitra Rutschturm in Weil am Rhein oder The Slide im Olympiapark in London.

Der Donauturm ist mit insgesamt 252 Metern das höchste Bauwerk Österreichs. Er wurde 1964 für die Wiener Internationale Gartenschau errichtet.

