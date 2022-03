Neue Corona-Regeln in Österreich: Das gilt ab Mitternacht

Wer einen Ausflug nach Österreich machen will, muss sich ab morgen, 24. März, an neue Corona-Regeln halten. Das gilt ab Mitternacht.

23.03.2022 | Stand: 17:54 Uhr

++Update 17.43 Uhr: Neue Corona-Verordnung in Österreich tritt am Donnerstag in Kraft

Österreich bekommt neue Corona-Regeln: Die neue Verordnung soll bereits um Mitternacht in Kraft treten, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Diese Regeln gelten ab Donnerstag:

Die FFP2-Maskenpflicht wird auf alle Innenräume ausgedehnt - es gibt aber mehrere Ausnahmen: Neben dem privaten Wohnbereich muss generell auch am Tisch in der Gastronomie, wo grundsätzlich Maskenpflicht herrscht, keine Maske getragen werden. Ebenfalls nicht bei Proben oder künstlerischen Darbietungen in fixer Zusammensetzung - beruflich wie auch privat.

wird auf alle Innenräume ausgedehnt - es gibt aber mehrere Ausnahmen: Neben dem privaten Wohnbereich muss generell auch am Tisch in der Gastronomie, wo grundsätzlich Maskenpflicht herrscht, keine Maske getragen werden. Ebenfalls nicht bei Proben oder künstlerischen Darbietungen in fixer Zusammensetzung - beruflich wie auch privat. Bei Indoor-Zusammenkünften bis zu 100 Menschen - beispielsweise bei kleineren Veranstaltungen - keine Maske aufgesetzt werden.

- beispielsweise bei kleineren Veranstaltungen - keine Maske aufgesetzt werden. Bei Veranstaltungen ab 100 Menschen mit zugewiesenen Sitzplätzen - wie im Theater, in der Oper oder im Kino - gilt die Maskenpflicht. Bei Veranstaltungen ab 100 Menschen ohne zugewiesenen Sitzplatz - etwa Partys oder Hochzeitsfeiern - kann der Veranstalter alternativ eine 3G-Kontrolle durchführen. In dem Fall gilt keine Maskenpflicht.

mit zugewiesenen Sitzplätzen - wie im Theater, in der Oper oder im Kino - gilt die Maskenpflicht. Bei Veranstaltungen ab 100 Menschen ohne zugewiesenen Sitzplatz - etwa Partys oder Hochzeitsfeiern - kann der Veranstalter alternativ eine 3G-Kontrolle durchführen. In dem Fall gilt keine Maskenpflicht. Die 3G-Regel - Geimpft, Genesen, Getestet - ist auch in der Nachtgastronomie möglich. Der Betreiber kann selbstständig wählen, ob er eine FFP2-Maskenpflicht oder 3G-Kontrollen einführt.

Die Regeln gelten ab Donnerstag, 23. März, bis einschließlich Samstag, 16. April.

Österreich passt am Mittwoch seine Corona-Regeln an

Bei diesem tollen Frühlingswetter pilgern täglich hunderte Allgäuer für einen Ausflug zu unseren Nachbarn nach Österreich. Tannheimer Tal, Reutte in Tirol oder Kleinwalsertal: Wie auch in Deutschland werden dort die Corona-Regeln angepasst. Auf was müssen Tagesausflügler und Wanderer also jetzt achten?

Bereits am Dienstag hätte der Gesetzesentwurf stehen sollen - die neuen Regeln sollten seit Mittwoch gelten. Doch offenbar wurde noch bis in die Nacht hinein diskutiert, wie strikt die neuen Maßnahmen sein sollen, berichtet der ORF.

Neue Corona-Regeln in Österreich: Maskenpflicht und 3G?

Streitpunkt offenbar: Die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen und eine neue Regel: in Clubs und Discos sollen künftig alle Besucher geimpft, genesen oder getestet sein. Kommt 3G also nach Österreich zurück, nachdem die Impfpflicht ausgesetzt wurde?

Auch in Deutschland wird heftig um die Corona-Maßnahmen gestritten. Während die Bundesregierung lediglich einen Basisschutz (Maskenpflicht im Nahverkehr und Krankenhäusern beispielsweise) umsetzen will, gelten in Bayern strengere Regeln. In Clubs und Discos gilt, im Vergleich zu Österreich, sogar 2G-Plus. Das gilt bis zum 2. April - und könnte sogar noch verlängert werden. Auch Politiker im Allgäuer fordern verlässliche Regeln – und schnellere Informationen.