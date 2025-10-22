Icon Menü
Uhrzeit und Sender: Neujahrskonzert 2026 der Wiener Philharmoniker live im TV und im Stream sehen

Alle Infos zum Konzert in Wien

So sehen Sie das Wiener Neujahrskonzert 2026 im TV und als Stream

Das Neujahrskonzert 2026 der Wiener Philharmoniker wird wieder weltweit übertragen. Alle Infos zum Konzert in Wien, Dirigent, Programm, Uhrzeit der TV-Sendung und Live-Stream.
Von Allgäuer Zeitung
    Wann läuft das Wiener Neujahrskonzert 2026 in TV und als Stream? Wer ist Dirigent? Hier der Überblick.
    Wann läuft das Wiener Neujahrskonzert 2026 in TV und als Stream? Wer ist Dirigent? Hier der Überblick. Foto: Dieter Nagl, dpa (Archiv)

    Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026 wird wieder Millionen Menschen weltweit in seinen Bann ziehen. Denn wie immer wird das Konzert live im TV in mehr als 90 Ländern übertragen. Wann läuft das Neujahrskonzert 2026 in TV und Mediathek? In welchem Sender kommt das Neujahrskonzert? Wer ist diesmal Dirigent? Kann ich das Neujahrskonzert in Wien im kostenlosen Livestream sehen oder live im Radio hören? Und wie ist das Programm?

    Hier die wichtigsten Informationen zum Wiener Neujahrskonzert 2026 im Überblick.

    Sendetermin und Uhrzeit: Wann wird das Neujahrskonzert 2026 in Wien übertragen?

    Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird am 1. Januar 2026 ab 11.15 Uhr von ZDF und ORF übertragen. Ende ist wie immer um 13.45 Uhr.

    Gibt es einen kostenlosen Stream des Wiener Neujahrskonzerts 2026?

    Als kostenloser Stream im Internet ist das Wiener Neujahrskonzert über die ZDF-Mediathek zu sehen.

    Kann man das Neujahrskonzert 2026 aus Wien auch im Radio hören?

    Natürlich gibt es das Neujahrskonzert auch im Radio. Der Bayerische Rundfunk überträgt am 1. Januar 2026 live ab 11:15 Uhr in BR Klassik.

    Wer wird das Neujahrskonzert 2026 der Wiener Philharmoniker dirigieren?

    Der Dirigent beim Wiener Neujahrskonzert 2026 ist erstmals Yannick Nézet-Séguin. Der 49-jährige Kanadier ist Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York, arbeitet aber auch schon sehr lange mit den Wiener Philharmonikern zusammen.

    Wie ist das Programm beim Wiener Neujahrskonzert 2026?

    Das offizielle Programm beim Neujahrskonzert 2026 ist noch nicht bekannt. Dieses Jahr war das Programm wie folgt:

    Johann Strauß I.
    Freiheits-Marsch, op. 226
    Josef Strauß
    Dorfschwalben aus Österreich. Walzer, op. 164
    Johann Strauß II.
    Demolirer-Polka. Polka francaise, op. 269
    Johann Strauß II.
    Lagunen-Walzer, op. 411
    Eduard Strauß
    Luftig und duftig. Polka schnell, op. 206
    Johann Strauß II.
    Ouvertüre zur Operette „Der Zigeunerbaron“
    Johann Strauß II.
    Accelerationen. Walzer, op. 234
    Josef Hellmesberger (Sohn)
    Fidele Brüder. Marsch aus der Operette „Das Veilchenmädchen“
    Constanze Geiger
    Ferdinandus-Walzer, op. 10 [Arr. W. Dörner]
    Johann Strauß II.
    Entweder - oder! Polka schnell, op. 403
    Josef Strauß
    Transactionen. Walzer, op. 184
    Johann Strauß II.
    Annen-Polka, op. 117
    Johann Strauß II.
    Tritsch-Tratsch. Polka schnell, op. 214
    Johann Strauß II.
    Wein, Weib und Gesang. Walzer, op. 333

    Natürlich werden bei der traditionellen Zugabe "An der schönen blauen Donau" und der "Radetzky-Marsch" nicht fehlen.

    Was kosteten die Eintrittskarten 2026?

    Je nach Sitzplatz kostete eine Karte für das Neujahrskonzert in Wien zwischen 35 und 1200 Euro. Das Interesse an Tickets für die Wiener Philharmoniker war wie üblich enorm. Deshalb wurden die Karten auch dieses Jahr über die Website der Wiener Philharmoniker wie immer verlost - jeder sollte die gleichen Chancen haben. Wer Glück hatte, bekam dann maximal zwei Tickets zugeteilt. Die Anmeldefrist für die Verlosung endete bereits am 28. Februar.

