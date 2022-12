Wiener Neujahrskonzert 2023 setzt musikalisch gleich auf mehrere Premieren

Das Neujahrskonzert 2023 der Wiener Philharmoniker wird wieder Millionen Menschen faszinieren. Alle Infos zum Konzert in Wien, Dirigent, Programm, Uhrzeit der TV-Sendung und Live-Stream.

30.12.2022 | Stand: 16:32 Uhr

Beim Neujahrskonzert in Wien 2023 werden Musiker, Programm, und Dirigent wieder einmal Millionen Menschen faszinieren - auch deshalb, weil das Konzert live im TV in mehr als 90 Länder übertragen wird und diesmal mit etlichen Premien aufwartet. Wann wird das Neujahrskonzert 2023 übertragen? Wer wird die Wiener Philharmoniker dirigieren? Kann ich das Neujahrskonzert in Wien im kostenlosen Livestream sehen oder live im Radio hören? Die wichtigsten Informationen zum Wiener Neujahrskonzert 2023 im Überblick.

Sendetermin und Uhrzeit: Wann wird das Neujahrskonzert 2023 in Wien übertragen?

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wird am 1. Januar 2023 ab 11.15 Uhr übertragen. Ende ist gegen 13.45 Uhr.

Wer wird das Neujahrskonzert 2023 der Wiener Philharmoniker dirigieren?

Franz Welser-Möst wird das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Wiener Musikverein leiten. "Franz Welser-Möst verbindet eine besonders enge und produktive künstlerische Partnerschaft mit den Wiener Philharmonikern", so der Musikverein. So ist er unter anderem Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und Träger des Ehrenrings der Wiener Philharmoniker. 2020 wurde er mit der Salzburger Festspielnadel mit Rubin ausgezeichnet.

Der 62-Jährige freut sich nach eigenen Angaben zwar sehr auf das Konzert, doch normalerweise verbringe er den letzten Abend des Jahres sehr ruhig mit Freunden und mit seiner Frau, sagte er in einem Interview. "Weil ich Massenbelustigungen nicht mag, gehe ich eher aus Protest vor Mitternacht ins Bett".

Um als international tätiger Dirigent fit zu bleiben, setzt Welser-Möst nicht nur auf Stille, sondern auch auf Yoga, Bergsteigen und die Hilfe von Experten. "Ich habe einen fantastischen Osteopathen. Der kommt auch für die Tage des Neujahrskonzertes nach Wien", verriet der Chefdirigent des Cleveland Orchestra.

Für Welser-Möst ist es die dritte Leitung des Neujahrskonzerts nach 2011 und 2013.

Franz Welser-Möst, Dirigent des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker, dirigiert während einer Probe im Großen Saal des Wiener Musikvereins in Wien. Bild: Heinz-Peter Bader, dpa

Was ist das Besondere am Neujahrskonzert in Wien 2023?

Dirigent Franz Welser-Möst setzt fast ausschließlich auf Walzer und Polkas, die noch nie bei diesem musikalischen TV-Event gespielt wurden. Außerdem wird erstmals der Mädchenchor der Wiener Sängerknaben dabei sein. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird nach zwei Jahren Corona-bedingt leerer Reihen auch wieder mit Saalpublikum stattfinden.

Wie ist das Programm beim Wiener Neujahrskonzert 2023?

Hier das geplante Programm des Neujahrskonzerts in Wien:

Eduard Strauß: Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251

Josef Strauß: Heldengedichte. Walzer, op. 87

Johann Strauß II.: Zigeunerbaron-Quadrille, op. 422

Carl Michael Ziehrer: In lauschiger Nacht. Walzer, op. 488

Johann Strauß II.: Frisch heran! Polka schnell, op. 386

Franz von Suppè: Ouvertüre zur Operette „Isabella“

Josef Strauß: Perlen der Liebe. Walzer, op. 39

Josef Strauß: Angelica-Polka. Polka française, op. 123

Eduard Strauß: Auf und davon. Polka schnell, op. 73

Josef Strauß: Heiterer Muth. Polka française, op. 281

Josef Strauß: For ever. Polka schnell, op. 193

Josef Strauß: Zeisserln. Walzer, op. 114

Josef Hellmesberger (Sohn): Glocken-Polka mit Galopp aus dem Ballett Excelsior

Josef Strauß: Allegro fantastique. Orchesterfantasie, Anh. 26b

Josef Strauß: Aquarellen. Walzer, op. 258

Natürlich werden bei der traditionellen Zugabe "An der schönen blauern Donau" und der "Radetzky-Marsch" nicht fehlen.

Neujahrskonzert 2023 live im TV und als Stream im Internet sehen

Das Konzert der Wiener Philharmoniker wird am 1. Januar 2023 ab 11.15 Uhr vom ZDF live im TV gezeigt.

Als kostenloser Stream im Internet ist das Wiener Neujahrskonzert über die ZDF-Mediathek zu sehen.

Gibt es auch eine Übertragung im Radio?

Natürlich gibt es das Neujahrskonzert auch im Radio. Der Bayerische Rundfunk etwa überträgt am 1. Januar 2023 live ab 11:15 Uhr in BR Klassik.

Was kostet eine Karte für das Neujahrskonzert in Wien?

Je nach Sitzplatz kostet eine Karte für das Neujahrskonzert in Wien zwischen 35 und 1200 Euro. Das Interesse an Tickets für die Wiener Philharmoniker war wie üblich enorm. Deshalb wurden die Karten über die Website der Wiener Philharmoniker verlost - jeder sollte die gleichen Chancen haben. Wer Glück hatte, bekam dann maximal zwei Tickets zugeteilt.