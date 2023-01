Neunjähriger überfährt Skifahrerin, Rodler prallt frontal gegen Baum

Bei einer Reihen von Ski- und Rodelunfällen sind am Sonntag in Tirol fünf Menschen schwer verletzt worden. Die Rettungshubschrauber waren im Dauereinsatz.

29.01.2023 | Stand: 19:04 Uhr

Das schöne Wetter hat am Sonntag auch in Tirol (Österreich) viele Menschen auf die Ski- und Rodelpisten gelockt - mit entsprechenden Folgen. Bei einer Reihe von Unfällen wurden im Lauf des Tages mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer.

Gegen 11.30 Uhr fuhren im Skigebiet Horberg ein 39-Jähriger und ein 45-Jähriger mit ihren Ski talwärts, als sie laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache miteinander kollidierten. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Wintersportler aus Deutschland verletzt mit einem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.

Nur wenige Minuten später der nächste Unfall. Gegen 12 Uhr fuhr eine 17-Jährige auf einer blauen Piste im Skigebiet Axamer Lizum talwärts. Die junge Frau aus Deutschland kam dabei aus unbekannten Gründen zu Sturz und rutschte von hinten in eine 55-jährige Deutsche, die ebenfalls stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Auch hier rückte der Rettungshubschrauber an, die 55-Jährige kam ins Landeskrankenhaus Hall. die Unfallverursacherin blieb laut Polizei unverletzt.

Gegen 13.30 Uhr war dann ein Neunjähriger im Skigebiet Hoch-Imst am linken Pistenrand auf einer roten Piste unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 49-jährige Frau ebenso am linken Pistenrand eine andere Piste. Der Neunjährige übersah laut Polizei die Frau, woraufhin beide zusammenstießen und zu Sturz kamen. Der Junge blieb unverletzt, die 49-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschraubers ins Krankenhaus Zams geflogen.

Mehrere Verletzte bei Skiunfällen in Tirol

Etwa eine Stunde später verunglückte dann ein Mann mit seiner Rodel auf der Rodelbahn Gerlosstein in Ramsau im Zillertal. Der Mann verlor laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Rodel, kam von der Rodelbahn ab und stürzte in einen neben der Bahn gelegenen Wald, wo er gegen eine Baum prallte. Der Mann konnte die Rettungskette selbständig in Gang setzten und wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschraubers ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Erst vor wenigen wochen erschütterte eine Serie von tödlichen Skiunfällen Tirol. Allein von November bis Ende Dezember starben auf den Skipisten Tirols elf Menschen. Österreichische Experten für alpine Sicherheit appellierten an die Eigenverantwortung der Fahrer.