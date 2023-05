"See (in) Not": Traktoren versperren Weg zu UNESCO-Welterbe

Der Neusiedler See in Österreich ist UNESCO-Welterbe. Der Klimawandel macht dem Steppensee zu schaffen. Ein Bürgermeister schlägt Alarm.

16.05.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Der Neusiedler See im Burgenland ist eines der berühmtesten Ausflugsziele Österreichs. Er zieht Naturliebhaber, Wassersportler, Kulturinteressierte und Genießer gleichermaßen an. Mit seiner beeindruckenden Tier- und Pflanzenwelt, reichen Geschichte, vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und kulinarischen Genüssen bietet er eine Fülle von Erlebnissen für jeden Besucher.

Traktor-Demo am Neusiedler See

Aber das Naturparadies am Rande der Puszta ist in Gefahr: durch den Klimawandel wird der Neusiedler See immer trockener. Johann Steurer von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) ist seit 2017 Bürgermeister in der angrenzenden Gemeinde Jois. Er kämpft um die Zukunft des Sees und mobilisierte zur Traktor-Demo.

Am vergangenen Dienstag, 9. Mai 2023, blockierten insgesamt 200 Einwohner und 40 Traktoren für vier Stunden die wichtige Bundesstraße B50. Steurer erklärte das so: „Wir wollen aufrütteln.“ Die Austrocknung sieht er als „drohende Umweltkatastrophe“. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der See 1867 schon einmal ausgetrocknet gewesen sei. Damals hätte eine große Abwanderung eingesetzt.

Neusiedler See ist der größte Steppensee Mitteleuropas

Der Neusiedler See, auch als "Steppensee" bekannt, ist der größte Steppensee Mitteleuropas und ein UNESCO-Welterbe. Mit einer Fläche von rund 315 Quadratkilometern und einer durchschnittlichen Tiefe von nur einem Meter, erstreckt sich der See über die Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Die einzigartige Kombination aus flachen Gewässern, Schilfgürteln und sanften Hügeln schafft eine bemerkenswerte Vielfalt an Lebensräumen für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten.

Weinberge bei Purbach am Neusiedler See, etwa 60 Kilometer südöstlich von Wien. Bild: picture alliance / dpa | Christian Bruna

Das Burgenland ist bekannt für seine exzellenten Weine. Und der Neusiedler See bildet das Herzstück dieser Weinregion. Hier reifen erstklassige Sorten wie der berühmte Zweigelt, Blaufränkisch und Welschriesling. Weinliebhaber haben die Möglichkeit, die vielen Weingüter und Kellereien zu besuchen und an Weinverkostungen teilzunehmen.

Top-Bedingungen für Wassersportaktivitäten auf dem Neusiedler See

Der Neusiedler See bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine aktive Freizeitgestaltung und Erholung. Auch dadurch hat er sich als ein beliebtes Reiseziel auch für Menschen aus dem Allgäu einen Namen gemacht.

Mit seinen flachen Gewässern und regelmäßigen Winden bietet der Neusiedler See ideale Bedingungen für Wassersportaktivitäten aller Art. Segeln, Windsurfen, Kitesurfen und Stand-Up-Paddling sind hier äußerst beliebt.

Mehr als 340 Vogelarten am Neusiedler See

Der Neusiedler See beherbergt eine erstaunliche Vielfalt an seltenen und bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Vogelkundler kommen hier voll auf ihre Kosten, denn der See ist ein bedeutendes Rast- und Brutgebiet für mehr als 340 Vogelarten. Tausende von Graugänsen, Kormoranen, Seeschwalben und Zwergtauchern bevölkern die Ufer und das Schilf.

Im Frühling und Herbst beobachten Besucher des Neusiedler Sees das Naturschauspiel der Vogelzugzeiten. Darüber hinaus bieten der Neusiedler See samt Umgebung die Heimat seltener Orchideen, Schmetterlinge und anderer Pflanzenarten. Diese verwandeln die Ufer und umliegenden Hügel in ein farbenprächtiges Blütenmeer.

Das ist der Neusiedler See