Paragleiter in Tirol abgestürzt - 16-Jähriger schwer verletzt

In den Kitzbühler Alpen in Tirol ist ein 16-jähriger Paragleiter abgestürzt. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

18.08.2022 | Stand: 20:25 Uhr

In den Kitzbühler Alpen bei Niederau in Tirol ist am Donnerstag ein 16-Jähriger mit seinem Paragleitschirm abgestürzt. Der Jugendliche ist um 12.30 Uhr am Startplatz Markbachjoch gestartet und Richtung Talstation geflogen, berichtet die Polizei.

Wie ein Zeuge beobachtet hat, leitete der 16-Jährige bei seinem Flug eine Spirale ein. Noch während der Spiralbewegung stürzte der Jugendliche zu Boden und blieb schwer verletzt liegen. Der Zeuge verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Diese brachten den 16-Jährigen mit Verdacht auf Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus.

