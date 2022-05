Motorradfahrer bei Unfall auf der B172 in Tirol schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B172 bei Niederndorf in Tirol wurde am Dienstag ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Wie es dazu kam.

17.05.2022 | Stand: 21:29 Uhr

Bei einem Unfall auf der B172 bei Niederndorf in Tirol wurde am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist der 20-Jährige gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße von Deutschland kommend in Richtung Dorfzentrum Niederndorf gefahren.

Unfall auf der B172 bei Niederndorf: Motorradfahrer schwer verletzt

In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Mauer. Dadurch stürzte er und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des rechten Beins zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgten Ersthelfer den 20-Jährigen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

