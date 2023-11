Auto kommt auf nasser Straße ab und kracht gegen Baum

Ein Auto mit vier jungen Menschen kommt zwischen Schellenberg und Nofels (Vorarlberg) von der Straße ab und stößt gegen einen Baum.

15.11.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Ein junger Mann ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Nofels (Feldkirch, Vorarlberg) schwer verletzt worden. Ein 20-Jährige war laut Polizei gegen 21.25 Uhr mit seinem Pkw von Schellenberg in Richtung Nofels unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug saßen drei Freunde im Alter von 18, 19 und 20 Jahren.

Auto kommt auf nasser Straße in Nofels ab

Das Auto geriet im Bereich der Straße Schüttenacker auf nassen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte über den linken Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw prallte daraufhin gegen einen Baum und kam dort auf der Seite liegend zum Stehen. Während sich der Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, wurde der 20-jährige Insasse im Wagen eingeklemmt.

Der Feuerwehr gelang es, den Mann zu befereien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die anderen Insassen wurden leicht verletzt. Alle vier wurden in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die Gemeindestraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

