28.12.2022 | Stand: 19:16 Uhr

Bei einem Skiunfall in Obergurgl in Tirol wurde eine Deutsche am Mittwoch gegen 12 Uhr schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei ist ein Skifahrer hinter der 55-Jährigen gestürzt und anschließend gegen sie geprallt. Dadurch stürzte die 55-Jährige ebenfalls und verletzte sich schwer im Bereich der linken Schulter.

