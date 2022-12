Mehrere Verletzte bei Skiunfällen in Tirol

Obergurgl, Sölden und im Stubaital: Bei Skiunfällen in Tirol wurden am Mittwoch mehrere Menschen verletzt.

28.12.2022 | Stand: 21:04 Uhr

Bei Skiunfällen in Tirol wurden am Mittwoch mehrere Menschen verletzt. Das teilt die Polizei mit. Bei einem Skiunfall in Obergurgl in Tirol wurde eine Deutsche am Mittwoch gegen 12 Uhr schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei ist ein Skifahrer hinter der 55-Jährigen gestürzt und anschließend gegen sie geprallt. Dadurch stürzte die 55-Jährige ebenfalls und verletzte sich schwer im Bereich der linken Schulter.

In einem Skigebiet in Sölden sind gegen 10 Uhr ein 18-Jähriger und eine 52-Jährige auf der Piste zusammengestoßen. Die 52-Jährige verletzte sich bei dem Skiunfall an der Schulter. Bei einem zweiten Unfall in Sölden wurde gegen 11.45 Uhr ein 38-Jähriger verletzt. Dieser geriet auf einer schwarzen Piste aus noch ubekannter Ursache über den Pistenrand hinaus, fuhr wenige Meter im freien Skiraum den steil abfallenden Schneehang hinunter und prallte dann gegen einen Baum.

In Neustift im Stubaital wurde ein 12-Jähriger bei einem Skiunfall verletzt. Das deutsche Kind fuhr im Skigebiet Stubaier Gletscher über den Snowpark. Bei einem Sprung geriet er in Rücklage und prallte mit dem Rücken auf dem Boden auf. Die Familie des Jungen war bei dem Unfall anwesend.

