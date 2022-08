Zwei Deutsche bei Bergunfällen in Tirol verletzt

Zwei Deutsche sind bei Bergunfällen in Tirol verletzt worden. In einem Fall musste ein kleines Mädchen aus einem Bachbett geborgen werden.

Ein Deutscher hat sich am Montag beim Wandern in Tirol verirrt: Bei der Wanderung von der Hohlriedalm talwärts in Richtung Ortsteil Bernau kam der Mann laut Polizebericht aus bisher unbekannter Ursache vom Wanderweg ab und verirrte sich im Wald.

Danach stürzte er im weglosen und teils felsdurchsetzten Gelände etwa acht Meter weit und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann konnte noch selbst einen Notruf absetzen. Nach der Lokalisierung durch die Bergrettung Auffach musste der Wanderer mittels Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Ein sechsjähriges Mädchen aus Deutschland hielt sich ebenfalls am Montag mit ihrer Mutter und mehreren Verwandten in einem Bachbett westlich der Binsalm in Hinterriß auf, als sich plötzlich im Uferbereich ein Stein löste und dem Mädchen auf den Fuß fiel. Das Mädchen wurde mit Verdacht auf eine schwere Beinverletzung in das BKH Schwaz geflogen.

