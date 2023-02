Österreichischer Polizist erschossen - Kollege festgenommen

Ein österreichischer Polizist hat laut Behördenangaben in Trieben (Steiermark) einen Kollegen mit einer Schusswaffe tödlich getroffen.

27.02.2023 | Stand: 10:54 Uhr

Der Zwischenfall ereignete sich am Montag in der Polizeiwache in Trieben, wie die Sicherheitsbehörde der Steiermark mitteilte. Der Verdächtige wurde festgenommen. Beamte aus dem benachbarten Bundesland Salzburg nahmen die Ermittlungen auf.

Details zu dem Zwischenfall wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Bei dem Getöteten soll es sich Medienberichten zufolge um einen Kommandant handeln. Beide Polizisten waren laut Kurier.de am Montagfrüh im Dienst, als der Kommandant den Kollegen auf dem Posten zu einem Vorwurf befragen wollte. Dabei sollen die Schüsse gefallen sein.

