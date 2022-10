Österreich wählt: Bundespräsident Van der Bellen hat außergewöhnliche Konkurrenz

Österreich wählt am 9. Oktober einen neuen Bundespräsidenten. Amtsinhaber Van der Bellen hat sechs Mitbewerber. Kein Kandidat kommt von der Stange.

04.10.2022 | Stand: 06:11 Uhr

Die Wiederwahl gilt als wahrscheinich. Jedenfalls sehen letzte Umfragen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen mit 58 bzw. 56 Prozent der Stimmen deutlich vorn. Außer dem 78-Jährigen kandidieren sechs weitere Personen für das Amt des Bundespräsidenten der Republik Österreich. Eine Frau ist nicht darunter.

Letztendlich haben insgesamt sieben Kandidaten alle Anforderungen für eine Kandidatur erfüllt. Dazu zählt auch das Abgeben von 6000 Unterstützungserklärungen sowie das Bezahlen von 3600 Euro. Zum ursprünglichen Bewerberkreis von zwei Dutzend Personen gehörten nur zwei Frauen: die beiden parteilosen Barbara Rieger und Helga Egger.

Einziger Van-der-Bellen-Herausforderer aus einer Parlamentspartei ist Volksanwalt Walter Rosenkranz von der FPÖ. Alle anderen fünf Anwärter aufs Amt gelten als krasse Außenseiter, aber als außergewöhnlich.

Dr. Michael Brunner möchte Regierung „sofort entlassen“

Der Rechtsanwalt ist Chef und Gründer der Partei MFG – Menschen, Freiheit, Grundrechte. Brunner wurde 1960 in Wien geboren und wohnt in der Umgebung der Hauptstadt. Seit 1994 lebt Brunner in einer Lebensgemeinschaft. Er hat eine Tochter.

Zu seinen Interessen zählt der Wiener Kunst und Kultur sowie Reisen. Sanktionen gegenüber Russland lehnt er ab. Außerdem führe die Corona-Impfung zu "enormen Impfschäden".

Heinrich „Heini“ Staudinger ist der „Schuhrebell“

Der Waldviertler Schuhfabrikant wurde am Ostersonntag, 5. April 1953, in Schwanenstadt in Oberösterreich geboren. Bekannt geworden ist er nicht nur in Österreich als der „Schuhrebell“ - durch einen öffentlichen Konflikt mit der Finanzmarktaufsicht für das eigene Geschäft und generell für private Finanzierungsmodelle (Crowd Funding).

„Mein Ziel ist es, in die Stichwahl zu kommen, damit die vernachlässigten Themen öffentlich diskutiert werden“, schreibt er auf seiner Website. Heinrich"Heini" Staudinger ist der Älteste von fünf Geschwistern.

Dr. Tassilo Wallentin – Krone-Kolumnist lebt in Männer-WG mit Hündin

Der Autor, Kolumnist und Rechtsanwalt wurde am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 1973, in Wien geboren. Von 2013 bis 2022 schrieb Wallentin jede Woche eine Kolumne in der Sonntagsbeilage der Kronen Zeitung „Krone bunt“.

Am 26. August 2022 geriet Wallentin in Kritik, da er auf seinem Instagram-Account mehrfach sexistische Inhalte gepostet hatte. Diese wurden nach Bekanntgabe seiner Kandidatur wieder gelöscht. Wallentin ist geschieden und lebt mit dem mittleren seiner drei Söhne in einer Männer-WG samt Dackeldame Mathilde.

Auf ein Bier mit Dr. Dominik Wlazny alias Marco Pogo

Marco Pogo heißt mit bürgerlichem Namen Dominik Wlazny und wurde am 27. Dezember 1986 in Wien geboren. Der Inhaber eines Plattenlabels ist Musiker, Mediziner, Kabarettist und Gründer der Bierpartei Österreich. Er sagt: „Ich möchte eine moralische Richtschnur sein und zugleich ein aktives Staatsoberhaupt, das Dinge vorantreibt.“

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat Dominik Wlazny alias Marco Pogo den Hashtag #MeiPraesident etabliert.

Gerald Grosz: „Make Austria Grosz again“

Grosz wurde am 15. Februar 1977 in Graz geboren. Aufgewachsen ist Grosz im weststeirischen Deutschlandsberg. Er ist Kolumnist, Autor und ehemaliger Politiker der FPÖ und des BZÖ. Grosz ging am 10. Mai 2013 mit seinem Lebensgefährten Thomas eine eingetragene Partnerschaft ein. Die beiden wohnen in Graz.

Gerald Grosz ist Ritter des habsburgischen St.-Georgs-Ordens. Sein Wahlslogan lautet: „Make Austria Grosz again“.

Dr. Walter Rosenkranz: „Holen wir uns unser Österreich zurück!“

Walter Rosenkranz ist seit dem 1. Juli 2019 Volksanwalt, also ein vom österreichischen Nationalrat bestellter Ansprechpartner bei Bürgerbeschwerden. Geboren wurde er am 29. Juli 1962 in Krems an der Donau. Der Vater von drei Kindern ist verheiratet mit der Kremser Stadträtin Susanne Rosenkranz. Beide gehören der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) an.

Mit Hund „Hecki“ bewegt sich Walter Rosenkranz gerne in der Natur. Mit dieser Botschaft tritt er an: „Holen wir uns unser Österreich zurück!“

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen tritt mit 78 Jahren erneut an

Der Amtsinhaber kandidiert für eine zweite Amtszeit. Seit dem 26. Januar 2017 ist Van der Bellen Bundespräsident der Republik Österreich. Bis 2016 gehörte der Wirtschaftswissenschaftler der Partei Die Grünen an. Geboren wurde VDB am 18. Januar 1944 in Wien.

Mit Doris Schmidauer ist „Sascha“, wie er von Freunden auch genannt wird, seit 2015 verheiratet. Van der Bellen lebt in Wien und im Kaunertal in Tirol.

So wählt Österreich am 9. Oktober 2022

Fast 6.400.000 Millionen Österreicher sind wahlberechtigt. Um die Wahl zu gewinnen, benötigt ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Gelingt dies im ersten Wahlgang nicht, würde vier Wochen später, am 6. November 2022, eine Stichwahl stattfinden. Für eine solche Stichwahl qualifizieren sich die beiden Bewerber, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.