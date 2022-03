Österreichs Kanzler: Mit uns wird es kein Öl- oder Gasembargo geben

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat einem Importstopp für russisches Öl und Gas eine klare Absage erteilt.

24.03.2022 | Stand: 19:10 Uhr

"Es wird mit uns kein Gasembargo und kein Ölembargo gegenüber der Russischen Föderation geben", sagte der konservative Politiker vor einem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Zwischen den EU-Staaten herrscht derzeit Uneinigkeit, ob wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine die EU-Sanktionen auch auf Energie ausgeweitet werden sollten. Was sagen Russland-Deutsche aus dem Allgäu zum Krieg in der Ukraine?

Embargo für Österreich unrealistisch

Nehammer betonte, dass nicht nur für Österreich ein Embargo unrealistisch sei. Ebenso seien Bulgarien, Tschechien, die Slowakei oder Ungarn stark betroffen. Es gelte, die Energieversorgung für die Menschen sicherzustellen.

Auch Deutschland lehnt bislang ein Importstopp etwa von Gas aus Russland ab. Andere EU-Staaten fordern ein Importstopp, um Russlands Einnahmen während des Kriegs zu verkleinern.