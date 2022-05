Pakat-Klau in Fließ: Bestohlener ortet Diebin mit High-Tech

Genervt, dass ihm immer wieder vor der Tür abgestellte Pakete geklaut wurden, griff ein Tiroler zu einer High-Tech-Lösung um den Dieb zu überführen.

07.05.2022 | Stand: 20:15 Uhr

Nachdem im April 2022 in Fließ mehrmals von einem Lieferservice abgestellte Pakete gestohlen wurden, platzierte der Geschädigte in einem Paket einem GPS-Sender und deponierte das Paket im Eingangsbereich einer Wohnsiedlung.

Fließ: GPS-Sender führt die Polzei zum Haus einer Diebin

Als dieses Paket auch verschwand verständigte der Mann die Polizei und teilte den Beamten den letzten Standort des Trackers mit. An der dortigen Adresse traf die Polizei eine Frau an, bei der ein gestohlenes Mobiltelefon und die Verpackung des GPS-Senders gefunden werden konnte. Der Sender selbst wurde später von einem Polizeidiensthund in einer Wiese aufgefunden. Die Frau wird nun angezeigt.

