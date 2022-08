Absturz in Tirol: Gleitschirm-Flieger prallt auf Parkplatz

Ein Paraglider aus Deutschland ist in Tirol abgestürzt und auf einem Parkplatz aufgekommen. Er hatte aber Glück im Unglück.

14.08.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Ein 32-jähriger erfahrene Paragleitpilot aus Deutschland geriet am 13.08.2022 um 16:19 Uhr im Bereich eines Landeplatzes in Kössen ca 200 m über Grund durch einen einseitigen Schirmklapper ins Trudeln und kam nicht mehr in die Normalfluglage.

Nachdem er die beiden Rettungsschirme aktivierte, verfingen sich diese im Hauptschirm. Dadurch fiel er in einer Spiralbewegung rasch ab und schlug auf dem Parkplatz einer Talstation in einer Lücke zwischen zwei geparkten PKW auf dem Schotterboden auf. Der Aufprall wurde noch durch einen Protektor abgefedert. Der Pilot blieb unverletzt.