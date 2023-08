Menschliche Überreste in alpinem Gelände bei Pertisau in Tirol gefunden

Auf einer Wanderung auf die Seebergspitze in Tirol findet ein Wanderer menschliche Überreste. Es folgt eine große Suche.

25.08.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Bereits am Mittwoch hat ein Wanderer bei einer Tour in Pertisau in Tirol menschliche Überreste gefunden. Er fand die Leichenteile bei einer Wanderung zur Seebergspitze im freien Gelände, teilt die Polizei mit. Am Donnerstag informierte er gegen 9 Uhr die Beamten über seinen Fund.

Leichenteile in Tirol gefunden

Trotz intensiver Suche mit einem Polizeihubschrauber, einer Drohne, Polizeialpinisten und des Wanderers selbst konnten die Einsatzkräfte die Leichenteile am Donnerstag nicht finden. Erst bei einer weiteren Suche mit der Bergrettung Maurach am Freitag wurden die teilweise bereits skelettierten menschlichen Überreste gefunden.

Der Polizeihubschrauber barg die Teile. Diese werden nun obduziert.

