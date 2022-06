Abfahrverbot an Pfingsten: Tirol verhängt Fahrverbote auf Landstraßen

Wer zum Start der Pfingstferien Richtung Süden fährt, muss in Österreich aufpassen: Das Umfahren von Staus über Landstraßen und Ortsstraßen ist oft verboten.

03.06.2022 | Stand: 07:24 Uhr

Um den Reiseverkehr auf Landstraßen und Ortsstraßen einzudämmen, hat das Land Tirol auch 2022 wieder umfassende Fahrverbote verhängt. Die Fahrverbote gelten generell

vom 9.7.2022 bis 11.09.2022 jeweils Samstag von 7 bis Sonntag 19 Uhr

sowie zusätzlich für Fahrtrichtung Süden zwischen Freitag 3.6.2022 ab 7 Uhr und Sonntag 5.6.2022 bis 19 Uhr

und für Fahrtrichtung Norden zwischen Samstag 18.6.2022 ab 7 Uhr bis Sonntag 19.6.2022 bis 19 Uhr.

Betroffen vom sogenannten Abfahrverbot ist vor allem das Straßennetz in den Bezirken Innsbruck/Innsbruck Land, Kufstein und Reutte. "Dies ist eine Maßnahme seitens der Tiroler Landesregierung, um dem massiven Ausweichverkehr bei Stausituationen entgegenzuwirken. Unmittelbar an den Abfahrten werden KFZ-LenkerInnen, sofern sie nicht dem Ziel-, Quell und Anrainerverkehr zugerechnet werden können, keine Möglichkeit haben, örtliche Stauumfahrungen vorzunehmen", so das Land Tirol.

Das Fahrverbot gilt für alle Kraftfahrzeuge, die sich in Tirol auf Durchreise befinden - also auch PKW und Motorräder. "Der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ist von den Fahrverboten ausgenommen", so die Regierung, die von einer Notwehrmaßnahme: spricht. "Das Problem des Ausweichverkehrs angesichts der steigenden Verkehrsdichte in Kombination mit Straßensperren und ausgeklügelten Navigationsgeräten, die extrem schnell reagieren und Stauumfahrungen vorschlagen, bringt das Land Tirol nun dazu, diese Maßnahmen zu setzen."

Karte Fahrverbote in Österreich zum Download

Im Fokus stehen vor allem die Navigationsgeräte. So werden die Fahrverbote durch die Verkehrspolizei in das Verkehrsinformationssystem des Innenministeriums eingespielt und stehen damit den Navi-BetreiberInnen zur Verfügung. Die Tiroler Polizei kontrolliert die Fahrverbote zudem an neuralgischen Punkten.

Eine Karte der Fahrverbote in Tirol/Österreich an Reisetagen gibt es hier zum Download.

Lesen Sie auch