Deutscher Wanderer stürzt bei Tour auf dem Stubaier Höhenweg ab

Auf dem Stubaier Höhenweg stürzt ein 71-jähriger Wanderer aus Deutschland ab. Er zieht sich bei dem Bergunfall tödliche Verletzungen zu.

14.07.2023 | Stand: 06:27 Uhr

Bei einer Tour auf dem Stubaier Höhenweg in Tirol ist am Donnerstag ein 71-Jähriger aus Deutschland ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Wanderer gegen 11.05 Uhr beim Abstieg von einer Scharte nahe der Pramarnspitze rücklings vom Weg ab und stürzte 300 Meter über steiles, fesldurchsetztes Gelände ab. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen hinzu.

Neunköpfige Wandergruppe macht Tour auf dem Stubaier Höhenweg

Der 71-Jährige war Teil einer neunköpfigen Wandergruppe aus Deutschland. Sie brachen am Mittwoch in Neustift im Stubaital zu ihrer Tour auf. Sie liefen zunächst durch das Pinnistal zur Innsbrucker Hütte. Von dort aus wollten sie ihre Tour am Freitag entlang des Stubaier Höhenwegs Richtung Bremer Hütte fortsetzen. Dabei kam es zu dem tödlichen Unfall.

