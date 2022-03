Schon wieder brennt es am Schwarzenberg in Pinswang - Polizei gibt noch keine Entwarnung

Erneute Aufregung am Mittwoch in Pinswang (Tirol): Auf dem Schwarzenberg oberhalb der Gemeinde ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Das ist bislang bekannt.

23.03.2022 | Stand: 18:25 Uhr

Nach dem Waldbrand am Samstag, 12. März, auf dem Schwarzenberg oberhalb von Pinswang (Bezirk Reutte in Tirol) ist dort erneut ein Feuer ausgebrochen. Am Mittwochmittag ging laut Polizei bei der Landesleitzentrale eine Meldung ein, dass sich schon wieder an dem Berg eine Rauchwolke bildet.

Feuerwehr löscht Brand auf Schwarzenberg in Pinswang

Die Feuerwehren aus Reutte und Pinswang rückten sofort an und löschten die Flammen auf einer Fläche von etwa 30 mal 30 Metern. Die Einsatzkräfte hatten den Brand gegen 15.10 Uhr besiegt. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Pinswang und Reutte, drei Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Bergrettung Vils sowie ein Polizeihubschrauber.

Polizei gibt noch keine Entwarnung

Die Polizei geht davon aus, dass es nach derzeitigen Erkenntnissen erneut zu einem Wiederaufflammen des Feuers kommen kann.

