Pläne: In Österreich könnten Hotels und Lokale ab Mitte Mai wieder öffnen

Ab Mitte Mai könnten in Österreich Lokale, Hotels, Sport und Schulen möglicherweise wieder öffnen. Heute berät eine Kommission über die nächsten Schritte.

23.04.2021 | Stand: 07:43 Uhr

In Österreich beraten heute Bundesregierung und Ländervertreter über geplante Öffnungsschritte, die im Mai Erleichterungen für Gastronomie, Handel, Sport und Kultur bringen könnten.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat diese in der Vorwoche in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus in Aussicht gestellt, allerdings sollten die Lockerungen unter strengen Auflagen passieren.

In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 182. Die Öffnungskommission tritt um 11 Uhr im Bundeskanzleramt zusammen, Ergebnisse soll es am frühen Nachmittag geben.

Wie genau die Öffnungen und Auflagen aussehen werden, ist bislang nicht bekannt. In verschiedenen Medien wurde über einen Start frühestens den 17. Mai spekuliert.

Tirol verlängert Corona-Ausreisetests

Das Bundesland Tirol hatte wegen steigender Infektionszahlen gerade erst die Pflicht zu Corona-Ausreisetests ein weiteres Mal bis zum 5. Mai verlängert. Der Schritt sei auch wegen einer in Tirol aufgetretenen Coronavirus-Mutante beschlossen worden, die mit der britischen Virus-Variante verwandt sei, teilte die Landesregierung in Innsbruck am Donnerstag mit.

Seit Ende März darf man Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen. Die Regel hätte am Samstag auslaufen sollen.