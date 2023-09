Gewaltätige Auseiandersetzung beim Spiel Altach gegen Graz

Beim Fußball-Spiel zwischen dem SCR Altach und SK Sturm Graz kam es gegen Ende der Partie zu gewaltätigen Auseinandersetzung rivalisierender Fans.

Ein weiteres Aufeinandertreffen der Fans konnte von Beamten der Einsatzeinheit Vorarlberg unterbunden werden. Sie wurden laut einer Polizeimitteilung mit Steinen, Kisten und Flaschen beworfen. In weiterer Folge wurden die Fans unter Einsatz von technischen Mitteln wieder in ihre Fanbereiche zurückgedrängt.

Nachdem die Lage befriedet war, reisten die Gästefans mit einem Großraumbus ab. Bei der Überwachung des Fußballspieles waren 55 Beamte der Exekutive eingesetzt. Im Stadion befanden sich 5.760 Zuschauer. Die Polizei in Altach sucht Zeugen der Vorfälle am Samstag im Stadion Schnabelholz in Altach.

