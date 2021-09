Großeinsatz in Bregenz: Mann will sich selbst anzünden

In Bregenz hat die Polizei eine angekündigte Selbstanzündung verhindert. Ein 36-jähriger Mann wollte damit offenbar ein Protestzeichen setzen.

16.09.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Am Mittwoch haben Polizeieinheiten im österreichischen Bregenz die angekündigte Selbstentzündung eines Mannes verhindert. Laut der Polizei Vorarlberg handelte es sich um einen 36-Jährigen. Dieser habe bei einer sozialen Einrichtung telefonisch angekündigt, sich vor dem Landesgericht, dem Landhaus oder einer Polizeiinspektion anzünden zu wollen.

Polizeieinsatz in Bregenz: Mann hatte mit Diesel gefüllte Flasche bei sich

Mehrere Streifen rückten zu einem Großeinsatz aus: Beamte der neu eingerichteten Polizeieinheit der "Schnellen Reaktions Kräfte" (SRK) nahmen den Gesuchten schließlich in Lochau bei einer Tankstelle fest. Der 36-Jährige führte eine mit Diesel gefüllte Mineralwasserflasche mit sich, so die Polizei. Er habe die Selbstanzündung offenbar als Protesthandlung inszenieren wollen. Als Grund habe er den Beamten seine triste Lebenssituation angegeben. Der Mann wurde in das Krankenhaus Rankweil wegen Selbstgefährdung eingeliefert.

Mehr Polizeimeldungen aus Österreich lesen Sie hier.