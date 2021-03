Polizei in Österreich löst Partys mit jeweils über zehn Gästen auf

Menschen feiern trotz Corona-Regeln: Die Polizei in Österreich hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Partys mit jeweils über zehn Gästen aufgelöst.

Die österreichische Polizei hat am Freitag und in der Nacht auf Samstag zwei Feiern mit jeweils über zehn Gästen aufgelöst. Zu einer Geburtstagsparty in Uderns im Zillertal wurden rund 17 Menschen eingeladen. In Ötz in Tirol haben 14 junge Menschen gemeinsam in einem Wohnzimmer gefeiert. Die Gäste verhielten sich kooperativ. Die Beamten konnten beide Partys ohne größere Zwischenfälle auflösen.

Rund 17 Menschen feierten heimlich in Uderns (Zillertal)

Im österreichischen Uderns im Zillertal haben am Freitag im Partyraum eines Bauernhofes 17 Menschen gemeinsam eine Geburtstagsparty gefeiert. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Streife gegen 20.50 Uhr dort eine Kontrolle durchgeführt. Zeugen hatten die Geburtstagsfeier gemeldet.

Bei der Kontrolle trafen die Polizisten mindestens 17 Menschen im Alter von 25 bis 64 Jahren an, die gemeinsam feierten. Bei den Geburtstagsgästen handelte es sich um deutsche und österreichische Staatsangehörige. Alle Anwesenden verhielten sich der Polizei gegenüber kooperativ. Sie alle werden nun wegen Missachtung der Corona-Maßnahmen bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz angezeigt.

14 Menschen feiern gemeinsam in Imst

Im österreichischen Ötz in Tirol traf die Polizei Samstagnacht bei einer Kontrolle gegen 0.15 Uhr in einer Wohnung 14 junge Menschen an. Laut Polizei feierten sie gemeinsam im Wohnzimmer, saßen eng zusammen und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Ein Anwohner hatte sich offenbar wegen Lärmbelästigung bei der Polizei beschwert. (Lesen Sie auch: Polizei löst Party von Jugendlichen am Weiher bei Ingenried auf)

Die Polizisten lösten die Zusammenkunft ohne Zwischenfälle auf. Alle Partygäste erwartet eine Anzeige nach dem Corona-Maßnahmengesetz an die BH Imst.

