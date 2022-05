Diebe in Innsbruck haben im Stadtteil Hötting zugeschlagen und dabei ein Auto aufgebrochen.

19.05.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Tatort Tiefgarage: In Innsbruck haben Unbekannte eine Geldtasche aus einem Auto gestohlen. Wie die Beamten berichteten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der Wagen befand sich in einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Stadtteil Hötting.

Einbruch in Hötting: Geldtasche aus Auto gestohlen

Bei dem Diebstahl wurden neben dem Bargeld auch Kredit- und Sozialversicherungskarte erbeutet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

