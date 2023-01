17-Jährige rast in Innsbruck vor der Polizei davon

In Innsbruck wollte die Polizei eine 17-Jährige anhalten - doch die floh mit dem Auto durch die Stadt. Am Ende baute sie auch noch einen Unfall.

21.01.2023 | Stand: 09:36 Uhr

Eine 17-Jährige ist am Freitagabend in Innsbruck vor der Polizei geflüchtet. Neben ihr saß die Tochter der Autobesitzerin, berichtet die Tiroler Polizei.

Da die Jugendliche durch eine gesperrte Zone fuhr, wollten Beamte sie anhalten.

Die 17-Jährige ignorierte im Anschluss mehrmals deutliche Anhaltezeichen von den Polizisten und ließ sich auch nicht durch die sie verfolgenden Polizeistreifen mit Blaulicht und rote Ampeln von ihrer waghalsigen Fahrt durch die Innenstadt abbringen.

Unfall in Innsbruck: Auto prallt gegen Baum

Mit überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Abblendlicht fuhr sie in Richtung Marktgraben und über den Innrain und streifte dort ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Sie bog danach auf die Universitätsbrücke ab, fuhr in Richtung Höttinger Au weiter, bis sie schließlich gegen einen Baum prallte. Die 17-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Das Auto wurde beschädigt. Der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein, den sie nur zur Probe hatte, wurde ihr abgenommen. Sie wird angezeigt.

