Zu Boden geschlagen und getreten: Jugendliche in Vorarlberg versuchen Passanten auszurauben

In Vorarlberg haben Jugendliche einen Mann angegriffen, um an dessen Geld zu gelangen. Der versuchte Raub scheiterte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

20.04.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Zu vier haben sie ihn verfolgt: in Vorarlberg haben Jugendliche einen Passanten attackiert und versucht, den 22-Jährigen auszurauben. Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Samstag gegen 22.45 Uhr in Hohenems. Dort war der Mann auf der Konrad-Renn-Straße in Richtung Tennis-Event-Center unterwegs, wo die Veranstaltung „Nacht in Tracht“ stattfand.

Laut Polizei wurde er dabei von vier männlichen Jugendlichen verfolgt und kurz nach der Pfarrkirche St. Konrad angegriffen. Der 22-Jährige ging zu Boden.

Mann in Vorarlberg angegriffen und verletzt - das ist zu den Jugendlichen bekannt

Nichtsdestotrotz traten und schlugen die jungen Männer auf ihn ein und forderten gleichzeitig die Herausgabe des Bargeldes, so die Polizei. Sie untersuchten die Kleidung des Mannes und beschädigten dabei mutwillig sein Handy. Doch die Vier mussten schließlich mit leeren Händen fliehen: ehe sie das Geld in seiner Kleidung fanden, ließen die Jugendlichen von dem Mann ab.

Die Polizei vermutet, dass die Tatverdächtigen von herannahenden Zeugen gestört wurden. Der Passant wurde bei dem Vorfall erheblich verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Laut ihm seien die jungen Männer von schlanker Statur gewesen. Die Beamten suchen nun Zeugen. Besonders die drei jungen Männer, die dem Fußgänger zu Hilfe kamen, sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 059133/803333 melden. Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.