Polizeibilanz zum Szene Openair 2023: Viel Regen und drei krasse Verstöße

Beim Szene Openair Festival standen Acts wie Cro, Sportfreunde Stiller und Nina Chuba auf der Bühne. Die Polizei zieht Bilanz zur Party mit rund 20.000 Fans.

06.08.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Wie das Metal-Festival in Wacken hat der Regen auch das Szene Openair Festival in Lustenau ( Vorarlberg) erwischt. "Während des gesamten Veranstaltungszeitraumes kam es immer wieder zu teils starken Regenschauern", heißt es von der Vorarlberger Polizei. Am Freitag musste schließlich die Feuerwehr ran und gegen 23 Uhr das teilweise bis zu 40 Zentimeter hoch stehende Regenwasser von Teilen des Festivalgeländes mit Pumpen absaugen. Die widrigen Wetterverhältnisse hätten aber zu "keinem verminderten Besucherstrom" geführt, so die Beamten.

Szene Openair 2023: Polizei zieht positive Bilanz

Beim ausverkauften Szene Openair traten in diesem Jahr 36 Bands an drei Festivaltagen auf. "Insgesamt verlief die Veranstaltung ohne größere Vorfälle", bilanziert die Polizei am Sonntag. Neben vereinzelten Anzeigen unter anderem wegen Diebstahl und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz hatten die Beamten auch den An- und Abreiseverkehr zum Festival im Blick. 19 Autofahrer standen unter Alkoholeinfluss, bei 33 war ein Drogentest positiv. Insgesamt 38 Festivalbesuchern wurde der Führerschein vor Ort abgenommen. Vier Autofahrer hatten gar keinen Führerschein. Alles in allem behielt die Polizei Sicherheitsleistungen in der Höhe von 4.280 Euro ein.

Festival-Besucher frisierte sein Moped auf 118 Stundenkilometer

Drei Autofahrer erwähnt die Polizei in ihrer Bilanz besonders: So hatte ein Festivalbesucher offenbar gleich fünf verschiedene Drogen eingeworfen. Ein Pkw-Lenker war stark betrunken, ein Alkoholtest ergab satte 2,18 Promille. Krass frisiert hatte ein Mopedfahrer sein Gefährt: Die Maschine brachte es auf einem Prüfstand auf fast unglaubliche 118 km/h.

Das Szene Openair ist das größte Rockmusik-Festival in Westösterreich und geht jedes Jahr am Alten Rhein in Lustenau über die Bühne. Neben international bekannten Musikern treten auch junge regionale Bands auf. Rund 450 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich bei der Vorbereitung und Durchführung des Openair.

Lesen Sie auch: Das Heavy-Metal-Festival in Wacken versinkt 2023 im Schlamm. "Matsch gehört einfach dazu", sagt der 25-jährige Tobias Stadler.