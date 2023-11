Autofahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle - Beamte springen aus dem Weg

Eine Autofahrerin ist in Hall in Tirol vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten hatten sie kontrollieren wollen, doch die Frau fuhr davon.

22.11.2023 | Stand: 10:54 Uhr

In Hall ist eine Autofahrerin vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Laut Polizei mussten die Beamten dabei aus dem Weg springen, um nicht angefahren zu werden.

Die Beamten hatten am Dienstagabend in Absam die 41-Jährige angehalten, um sie und den Wagen zu kontrollieren. Doch die Frau hatte einen anderen Plan. Sie fuhr davon. Dabei konnten sich die Beamten nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Verfolgungsjagd in Tirol - Frau rast mit ihrem Auto vor der Polizei davon

Es folgte eine Verfolgungsjagd auf der A12 in Richtung Innsbruck. Die Frau raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit davon. Mehreren Polizeistreifen gelang es schließlich die Flüchtige anhalten und festnehmen. Die Polizei zeigt die Frau wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes und wegen mehrerer Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung an.

