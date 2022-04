Streit eskaliert in Tirol: Mann schlägt 19-Jährigen mit Flasche bewusstlos

Erst hatte er ihn mit den Fäusten attackiert, dann griff er zur Flasche: Die Polizei in Tirol ermittelt gegen einen 23-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung.

11.04.2022 | Stand: 18:20 Uhr

Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete für einen jungen Mann mit einer schweren Kopfverletzung: In Niederndorf ist ein Streit zwischen einem 23- und einem 19-jährigen Österreicher eskaliert. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Samstagabend vor der Kantine beim Fußballplatz. Dort sei der 23-Jährige im Streit schließlich mit den Fäusten auf seinen Kontrahenten losgegangen.

Schlägerei in Tirol: 19-Jähriger kommt mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Dadurch ging der 19-Jährige laut Polizei zu Boden. Beim Versuch, wieder aufzustehen, habe ihm der 23-Jährige eine Flasche gegen den Kopf geschlagen, so die Beamten. Als Folge dessen wurde der am Boden liegende Mann für kurze Zeit bewusstlos. Er wurde schließlich von einem Bekannten in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht, wo eine schwere Kopfverletzung festgestellt wurde.

