Postbote stürzt 190 Meter tiefen Abhang hinab - Postauto überschlägt sich mehrfach

Mit seinem Auto stürzte ein Postbote einen steilen Abhang hinunter, überschlug sich mehrfach und sprang aus dem Wagen. Der Mann überlebte schwer verletzt.

10.02.2023 | Stand: 21:28 Uhr

Spektakulärer Unfall in Vorarlberg am Freitag: Wie die Polizei berichtet, kam ein 34-jähriger Postbote auf einer Schotterstraße in Lingenau von der Fahrbahn ab und stürzte über einen steilen Abhang.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach - waghalsig gelang es dem Lenker durch die offene Fahrertüre aus dem Fahrzeug zu springen - dabei wurde er jedoch von der offenstehenden Fahrertüre noch weitere 70 Meter mitgeschleift, so die Polizei. Nach rund 190 Metern blieb das Fahrzeug in einem Maschendrahtzaun hängen. Der 34-jährige Mann wurde offenbar schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

