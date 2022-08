Prüfung nach Milliardenkredit für Österreichs Top-Energieversorger

Der milliardenschwere Kredit des österreichischen Stromversorgers Wien Energie wird nun vom Stadtrechnungshof und externen Gutachtern geprüft.

Der milliardenschwere Finanzbedarf des österreichischen Stromversorgers Wien Energie wird nach Angaben der Stadtspitze nun vom Stadtrechnungshof und externen Gutachtern überprüft. "Ich möchte damit zeigen, dass es nichts zu verbergen gibt", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag.

Dass die österreichische Hauptstadt beim Bund eine Kreditlinie von sechs Milliarden Euro beantragt habe, um eventuell kurzfristig notwendige Kautionszahlungen für Energiegeschäfte an den Strombörsen leisten zu können, sei kein ungewöhnlicher Vorgang. Es gehe um Überbrückungen, "das Geld wird ja dann auch wieder zurückgezahlt", so der Stadtchef.

Millardenkredit für Wien Energie: Kein Schutzschirm für Energieversorger in Österreich

Ludwig verwies darauf, dass Deutschland und andere Länder bereits Schutzschirme für Energieversorger aufgespannt hätten - in Deutschland seien 100 Milliarden Euro dafür vorgesehen, um gesunde Unternehmen im Energiesektor unterstützen zu können. In Österreich gebe es einen solchen Schutzschirm nicht. Daher habe Wien einen eigenen Schutzschirm aufgespannt, sagte Ludwig zu kommunalen Krediten von 1,4 Milliarden Euro für das städtische Tochterunternehmen in jüngster Zeit.

Österreichs größter regionaler Energieversorger war wegen der Turbulenzen am Strom- und Gasmarkt in massive Finanzprobleme geraten. Die österreichische Bundesregierung sagte dem Versorger mit mehr als zwei Millionen Kunden in einer ersten Tranche knapp zwei Milliarden Euro an finanzieller Hilfe zu.

