Rennradler stirbt bei Zusammenstoß mit Motorrad

Ein Motorradfahrer und und ein Rennradler stoßen bei der Leckbachbrücke zusammen. Der 55-jährige Radfahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

29.06.2021 | Stand: 10:18 Uhr

Ein 55-Jähriger Rennradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad in Hinterriß gestorben. Laut Polizei war der Mann in Richtung Vorderriß unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge bei der Leckbackbrücke. Der Fahrradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Motorradfahrer wird nach Unfall in Hinterriß nach Murnau gebracht

Der 20-jährige Motorradfahrer schlitterte indes 25 Meter und blieb verletzt kurz vor dem Leckbach liegen. Er kam in das Klinikum Murnau. Die Rißtaler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Vor Kurzem starb eine Motorradfahrerin in Mönchberg.

Lesen Sie auch