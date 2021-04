Radlerin stößt in Wolfurt mit Lastwagen zusammen

Beim Überqueren eine Straße ist eine Frau in Österreich fast von einem Lastwagen überrollt worden. Die Umstände bei dem Unfall in Wolfurt waren unglücklich.

31.03.2021 | Stand: 19:25 Uhr

Eine Frau ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag beinahe von einem Lastwagen in Wolfurt in Österreich überrollt worden. Die Radlerin war in Richtung Lauterach unterwegs, als sie mit ihrem Mann die Dürstraße überqueren wollte. Dabei stieß sie mit dem Lastwagen zusammen, der in dem Moment nach rechts abbog, als die Frau auf dem Radüberweg fuhr.

Frau wird ins Krankenhaus Bregenz gebracht

Die 74-Jährige stürzte, prallte gegen den Lastwagen und wurde beinahe überrollt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus nach Bregenz. Ihr Fahrrad wurde stark beschädigt, der Lastwagen nur leicht.

