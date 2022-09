Fahrradtour von Kempten nach Verona endet im Krankenhaus von Reutte

Die Radttour von Kempten nach Verona endete für einen Deutschen im Krankenhaus von Reutte in Österreich. Bekannte fanden ihn unter einer Böschung.

12.09.2022 | Stand: 06:57 Uhr

Ungeplantes und schmerzhaftes Ende einer Fahrradtour von Kempten nach Verona. Eine sechsköpfige Gruppe fuhr am Sonntag, 11. September, den Panoramaweg in Fahrrichtung Fernpass. Der Radweg in Biberwier in Tirol war wegen forstwirtschaftlicher Arbeiten gesperrt und die Gruppe musste auf eine Umleitungsstrecke entlang eines Steiges ausweichen.

Auf diesem Weg stürzte ein 59-jähriger Mann aus Deutschland nach Polizeiangaben eigenverschuldet auf dem nassen Untergrund. Seine Bekannten fanden ihn wenig später unterhalb einer Böschung.

Mit Verdacht auf Rippenbrüche sowie einer Quetschung der Halswirbelsäule wurde der 59-Jährige ins Krankenhaus nach Reutte gebracht.

