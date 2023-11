Mann am Bahnhof in Götzis von Railjet erfasst und weggeschleudert

Weil sein Elektroroller auf die Gleise am Bahnhof Götzis fiel, stieg ein 37-Jähriger auf die Gleise um ihn zu bergen. Dann wurde er von einem Railjet erwischt.

21.11.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen kam es am Bahnsteig in Götzis ( Vorarlberg) zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei mitteilte musste ein Mann vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 5.20 Uhr am Dienstagmorgen geriet der Elektroroller eines 37-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gleise. Der Mann wollte seinen Scooter wieder bergen und begab sich auf die Gleise. In diesem Moment passierte jedoch ein Railjet, von Bregenz kommend, den Bahnhof Götzis und erfasste den Mann.

Notarzt im Einsatz: Mann von Railjet erfasst und weggeschleudert

Der 37-Jährige wurde auf den Bahnsteig zurückgeschleudert. Ein Fahrdienstleiter, der den Vorfall beobachtete, warnte den Railjetfahrer noch. Allerdings konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Elektro-Scooter wurde rund 150 Meter vom Zug mitgeschleift. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Gleise musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Die Österreichische Bahn hat anlässlich des Vorfalls wiederholt auf die Verhaltensregeln am Bahnsteig hingewiesen. Besonders wichtig sei, im geschützten Bereich hinter der gelben Sicherheitslinie auf die Einfahrt des Zuges zu warten. Die Nutzung von Sportgeräten am Bahnsteig ist laut Bahn aus Sicherheitsgründen untersagt. "Das Betreten der Gleise ist lebensgefährlich und daher strengstens verboten", so die ÖBB weiter. Wenn Gegenstände ins Gleis fallen, sollte man diese niemals selbst bergen, sondern ÖBB-Personal verständigen oder den Notruf wählen.

